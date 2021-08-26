Рекордное количество заражений COVID-19 в Австралии с начала пандемии

Австралия объявила сегодня, что впервые с момента начала пандемии было зарегистрировано более 1000 новых местных случаев Covid-19, после того как вариант Delta стал доминирующим в Сиднее.

В штате Новый Южный Уэльс, где находится самый густонаселенный город страны, Сидней, за предыдущие 24 часа зарегистрировано 1029 случаев заболевания.

Эпидемия, поразившая город в середине июня, достигла более 15 000 случаев и распространилась на пригород. Это привело к возвращению ограничений на поездки в юго-восточную Австралию.

Несмотря на рост числа больных и растущее давление на больницы, губернатор Береджиклян сказал, что с середины сентября ожидается небольшое ослабление ограничений для вакцинированных и людей что выздоровели.

Более половины 25-миллионного населения Австралии находится под блокадой. В Сиднее на жителей действуют строгие ограничения более двух месяцев.