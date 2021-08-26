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АВСТРАЛІЯ

Рекордна кількість заражень COVID-19 в Австралії з початку пандемії

Гліб Парфененко
Рекордна кількість заражень COVID-19 в Австралії з початку пандемії
BGNES

Австралія оголосила сьогодні, що вперше з моменту початку пандемії було зареєстровано понад 1000 нових місцевих випадків Covid-19, після того як варіант Delta став домінуючим в Сіднеї.

У штаті Новий Південний Уельс, де знаходиться найбільш густонаселений місто країни, Сідней, за попередні 24 години зареєстровано 1029 випадків захворювання.

Епідемія, яка вразила місто в середині червня, досягла більш 15 000 випадків і поширилася на передмістя. Це призвело до повернення обмежень на поїздки в південно-східну Австралію.

Незважаючи на зростання числа хворих і зростаючий тиск на лікарні, губернатор Береджіклян сказав, що з середини вересня очікується невелике ослаблення обмежень для вакцинованих і людей що одужали.

Більше половини 25-мільйонного населення Австралії знаходиться під блокадою. У Сіднеї на жителів діють суворі обмеження більше двох місяців.

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