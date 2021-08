В парламенте Армении произошла массовая драка депутатов, есть раненые (ВИДЕО)

Заседание парламента Армении было прервано сегодня из-за драки между депутатами, сообщает AFP. Во время сегодняшнего заседания парламента оппозиционеры начали бросать бутылки с водой в Никола Пашиняна, члена парламента от партии «Гражданский договор».

Восстановление заседание привело ко второй драки после того, как депутат от оппозиции был прерван криками своих критиков. Затем депутат от партии Пашиняна попытался ударить коллегу по оппозиции, что вызвало хаос. Несколько депутатов вывели охранники, а одного из них госпитализировали с травмой глаза. P>

There was a mass brawl in the Armenian parliament as tensions that have lingered following last year's defeat in the war with Azerbaijan for control of Nagorno-Karabakh came to a head | Read more: https://t.co/xoo3PA89KF pic.twitter.com/2McgRm1IUu

— RTÉ News (@rtenews) August 25, 2021