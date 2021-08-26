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АРМЕНИЯ

В парламенте Армении произошла массовая драка депутатов, есть раненые (ВИДЕО)

Глеб Парфененко
В парламенте Армении произошла массовая драка депутатов, есть раненые (ВИДЕО)
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Заседание парламента Армении было прервано сегодня из-за драки между депутатами, сообщает AFP. Во время сегодняшнего заседания парламента оппозиционеры начали бросать бутылки с водой в Никола Пашиняна, члена парламента от партии «Гражданский договор».

Восстановление заседание привело ко второй драки после того, как депутат от оппозиции был прерван криками своих критиков. Затем депутат от партии Пашиняна попытался ударить коллегу по оппозиции, что вызвало хаос. Несколько депутатов вывели охранники, а одного из них госпитализировали с травмой глаза.


В Армении поражение в прошлогоднем конфликте с Азербайджаном все еще вызывает большую горечь. Премьер-министр Никол Пашинян подвергся серьезной критике со стороны армянской оппозиции через военное поражение. Однако партия Пашиняна одержала убедительную победу на внеочередных парламентских выборах в июне, которые были назначены после месяцев протестов.

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