У парламенті Вірменії відбулася масова бійка депутатів, є поранені (ВІДЕО)

Засідання парламенту Вірменії було перервано сьогодні через бійку між депутатами, повідомляє AFP. Під час сьогоднішнього засідання парламенту опозиціонери почали кидати пляшки з водою в Нікола Пашиняна, члена парламенту від партії «Громадянський договір».

Інцидент переріс у бійку, яка змусила спікера парламенту припинити обговорення і викликати службу безпеки. Пляшки з водою і дезінфікуючими засобами були винесені із залу.

Br@wl erupts in #Armenian Parliament, bottles and fists fly #Armenia ’s Parliament was suspended twice on Wednesday, after brawls ensued between government and opposition ministers

Відновлення засідання призвело до другої бійки після того, як депутат від опозиції був перерваний криками своїх критиків. Потім депутат від партії Пашиняна спробував вдарити колегу по опозиції, що викликало хаос. Кілька депутатів вивели охоронці, а одного з них госпіталізували з травмою ока.

There was a mass brawl in the Armenian parliament as tensions that have lingered following last year’s defeat in the war with Azerbaijan for control of Nagorno-Karabakh came to a head | Read more: https://t.co/xoo3PA89KF pic.twitter.com/2McgRm1IUu

