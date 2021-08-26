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ВІРМЕНІЯ

У парламенті Вірменії відбулася масова бійка депутатів, є поранені (ВІДЕО)

Гліб Парфененко
Масова бійка депутатів в парламенті Вірменії (ВІДЕО)
Twitter

Засідання парламенту Вірменії було перервано сьогодні через бійку між депутатами, повідомляє AFP. Під час сьогоднішнього засідання парламенту опозиціонери почали кидати пляшки з водою в Нікола Пашиняна, члена парламенту від партії «Громадянський договір».

Інцидент переріс у бійку, яка змусила спікера парламенту припинити обговорення і викликати службу безпеки. Пляшки з водою і дезінфікуючими засобами були винесені із залу.

Відновлення засідання призвело до другої бійки після того, як депутат від опозиції був перерваний криками своїх критиків. Потім депутат від партії Пашиняна спробував вдарити колегу по опозиції, що викликало хаос. Кілька депутатів вивели охоронці, а одного з них госпіталізували з травмою ока.

У Вірменії поразка в минулорічному конфлікті з Азербайджаном все ще викликає велику гіркоту. Прем’єр-міністр Нікол Пашинян зазнав серйозної критики з боку вірменської опозиції через військову поразку. Однак партія Пашиняна здобула переконливу перемогу на позачергових парламентських виборах у червні, які були призначені після місяців протестів.

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