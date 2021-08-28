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В ближайшие часы ожидается еще один кровавый нападение на Кабульский аэропорт

Президент США заявив, що удар безпілотників США - не останній

Глеб Парфененко
В ближайшие часы ожидается еще один кровавый нападение на Кабульский аэропорт

США считают «очень вероятным» новое нападение на аэропорт Кабула в течение 24-36 часов. Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает AFP.

Американское военное командование считает, что еще один теракт, подобный смертоносного взрыва террориста-смертника в аэропорту Кабула, «весьма вероятен в ближайшие 24-36 часов».

После брифинга со своей командой по национальной безопасности Байден сказал, что удар американского беспилотника по группировке «Исламское государство — Хорасан», которая взяла на себя ответственность за кровавую бойню в аэропорту в четверг, «не последний», сообщает BGNES.

«Ситуация на местах продолжает оставаться крайне опасной, и угроза террористических атак в аэропорту остается высокой. Наши командиры сообщили мне, что нападение весьма вероятно в ближайшие 24-36 часов», — сказал Байден.

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