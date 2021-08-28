ГоловнаАФГАНІСТАНВ найближчі години очікується ще один кривавий напад на Кабульский аеропорт
АФГАНІСТАНСША

В найближчі години очікується ще один кривавий напад на Кабульский аеропорт

Президент США заявив, що удар безпілотників США - не останній

Гліб Парфененко
В найближчі години очікується ще один кривавий напад на Кабульский аеропорт

США вважають “дуже ймовірним” новий напад на аеропорт Кабула протягом 24-36 годин. Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє AFP.

Американське військове командування вважає, що ще один теракт, подібний смертоносного вибуху терориста-смертника в аеропорту Кабула, “вельми вірогідний в найближчі 24-36 годин”.

Після брифінгу зі своєю командою з національної безпеки Байден сказав, що удар американського безпілотника по угрупованню “Ісламська держава – Хорасан”, яка взяла на себе відповідальність за криваву бійню в аеропорту в четвер, “не останній”, повідомляє BGNES.

“Ситуація на місцях продовжує залишатися вкрай небезпечною, і загроза терористичних атак в аеропорту залишається високою. Наші командири повідомили мені, що напад дуже ймовірно в найближчі 24-36 годин”, – сказав Байден.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Допомога проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Dip.org.ua - це не просто туристичний портал України - це ваш надійний провідник і помічник в подорожах по туристичного місцях усього світу. Тут зібрана всі актуальні новини та інформація для тих, хто тільки планує подорож або вже відпочиває.

Незвичайні музеї та визначні пам'ятки, мальовничі країни і кращі тури

Наш сайт в туризмі допоможе вам легко зорієнтуватися в океані туристичних новин і цікавих подій в найпопулярніших туристичних місцях світу. Рекомендуємо цікаві музеї світу, публікує огляди країн, міст, пам'ятки і курортів.

Зараз в тренді

Останні новини

Популярні теми

COVID-19коронавірусЄвропавакцинаціяпогодаТалібанвакцинаПравила в'їздупожежаземлетрус

© DIP. Всі матеріали на даному веб-сайті розміщуються на умовах ліцензіїCreative Commons Attribution 4.0 International