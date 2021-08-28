В найближчі години очікується ще один кривавий напад на Кабульский аеропорт

США вважають “дуже ймовірним” новий напад на аеропорт Кабула протягом 24-36 годин. Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє AFP.

Американське військове командування вважає, що ще один теракт, подібний смертоносного вибуху терориста-смертника в аеропорту Кабула, “вельми вірогідний в найближчі 24-36 годин”.

Після брифінгу зі своєю командою з національної безпеки Байден сказав, що удар американського безпілотника по угрупованню “Ісламська держава – Хорасан”, яка взяла на себе відповідальність за криваву бійню в аеропорту в четвер, “не останній”, повідомляє BGNES.

“Ситуація на місцях продовжує залишатися вкрай небезпечною, і загроза терористичних атак в аеропорту залишається високою. Наші командири повідомили мені, що напад дуже ймовірно в найближчі 24-36 годин”, – сказав Байден.