От коротких юбок до паранджи: женщины в Афганистане до и после талибов (Фото)

Жизни в Афганистане изменилась на 360 градусов всего за два десятилетия. До войны и Талибана они участвовали в общественной жизни, получали образование и одевались так, как хотели.

С приходом талибов хрупкая часть афганского общества начала жить в аду. Их насиловали, избивали, навязывали крайние правила — обязательное ношение паранджи, свидание только с мужем из семьи, запрет на образование и многое другое.

Смотрите их в галерее, контраст между фотографиями говорит о многом.