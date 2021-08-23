От коротких юбок до паранджи: женщины в Афганистане до и после талибов (Фото)

Жизни в Афганистане изменилась на 360 градусов всего за два десятилетия. До войны и Талибана они участвовали в общественной жизни, получали образование и одевались так, как хотели.
С приходом талибов хрупкая часть афганского общества начала жить в аду. Их насиловали, избивали, навязывали крайние правила — обязательное ношение паранджи, свидание только с мужем из семьи, запрет на образование и многое другое.
Смотрите их в галерее, контраст между фотографиями говорит о многом.
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