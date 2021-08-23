Від коротких спідниць до паранджі: жінки в Афганістані до і після талібів (Фото)

Життя жінок в Афганістані змінилася на 360 градусів всього за два десятиліття. До війни і Талібану вони брали участь в суспільному житті, здобували освіту і одягалися так, як хотіли.
З приходом талібів тендітна частина афганського суспільства почала жити в пеклі. Їх гвалтували, били, нав’язували крайні правила – обов’язкове носіння паранджі, побачення тільки з чоловіком з сім’ї, заборона на освіту і багато іншого.
Дивіться їх у галереї, контраст між фотографіями говорить багато про що.
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