Байден назвал миссию по эвакуации из Афганистана «экстраординарным успехом»

Президент США назвал эвакуацию американцев и их союзников из Афганистана «экстраординарным успехом», сообщает AFP.

Джо Байден выступил в Белом доме с программной речью по окончании длительной войны, которую вели Соединенные Штаты.

Ни одна страна в истории не делала ничего подобного», — сказал он. «Необычайный успех этой миссии обусловлен невероятным талантом, отвагой и альтруистическим мужеством американских военных, наших дипломатов и специалистов разведки».

Он сказал, что Соединенные Штаты полны решимости эвакуировать американцев оставшихся в Афганистане, по его словам, это от 100 до 200 человек.