Байден назвав місію з евакуації з Афганістану «екстраординарним успіхом»

Президент США назвав евакуацію американців і їхніх союзників з Афганістану «екстраординарним успіхом», повідомляє AFP.

Джо Байден виступив в Білому домі з програмною промовою по закінченні найтривалішою війни, яку вели Сполучені Штати.

Жодна країна в історії не робила нічого подібного», – сказав він. «Надзвичайний успіх цієї місії обумовлений неймовірним талантом, відвагою і альтруїстичним мужністю американських військових, наших дипломатів і фахівців розвідки».

Він сказав, що Сполучені Штати сповнені рішучості евакуювати американців що залишилися в Афганістані, яких, за його словами, це від 100 до 200 чоловік.