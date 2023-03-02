Валіть у свою й***у країну: у Таїланді російських туристів вигнали з бару

Скандал у Таїланді з російськими туристами, яких вигнали з бару за їхню національність, наводить telegram-канал SHOT. Як заявляють автори каналу, російських туристів із кулаками та матюками випровадили з бару на Самуї.

«Валіть у свою й***у країну!», — цитує канал. За заявами авторів відеоролика, компанія росіян грала у більярд в ірландському пабі Moby Dick на Самуї. «Все було добре, поки власник закладу не вигнав їх. За словами туристів, спочатку господар спокійно пив за баром, як раптом схопив кий, підбіг до них, почав кричати матом і виштовхувати їх на вулицю», – розповіли вони у каналі.

Цікава подробиця в тому, що обурені туристи викликали на місце поліцію, «але співробітники, що приїхали, щось робити відмовилися і повідомили, що господар товаришує з місцевою мафією». «Вибачилися перед туристами і просто поїхали», – підбивають підсумок туристи.

При цьому їхні колеги блогери запевняють, що з «міжнаціональними» відносинами і в тому числі ставленням до росіян у Таїланді все не дуже нормально, воно і не дивно Перший час після переїзду, як заявляє оповідач, переживав про утиск росіян, наслухавшись історій про переслідування та відмову в обслуговуванні в магазинах і кафе тих, у кому «запідозрять російський дух». Однак за кордоном, принаймні в оточенні мандрівника, справи склалися інакше.