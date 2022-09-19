У 5-зірковому готелі Анталії російський турист вбив молотком своїх батьків

Шокуючу новину опублікували турецькі ЗМІ. Згідно з ними, російський турист Дмитро С., який відпочивав в одному з люксових 5-зіркових готелів в Анталії, нібито вбив свого батька молотком і серйозно поранив свою матір. Готель при цьому не уточнюється — але згадується, що турист мав «психологічні проблеми».

Злочинець після вбивства втік. Поліція веде розшук, щоб знайти підозрюваного. Постраждала туристка, мати вбивці, у тяжкому стані перебуває у лікарні. Тіло батька направлено до Інституту судової медицини Анталії.

У Туреччині такі ексцеси з туристами іноді трапляються. Так, нагадаємо, раніше цього літа британській туристці, заарештованій за звинуваченням у вбивстві свого бойфренда в Анталії, було винесено суворе покарання. За те, що дівчина скинула його з балкона 5-зіркового готелю, суд засудив її до довічного ув’язнення. Обвинувачена не визнала своєї провини. Пара британських туристів приїхала на відпочинок до п’ятизіркового готелю до Манавгата ще 11 березня, повідомила газета Мilliyet. Проте трапилася сварка, після якої, на думку судді, дівчина скоїла умисне вбивство. Чоловік упав з балкона заввишки 30 метрів уночі та вдарився головою об асфальт. Подробиці читайте за цим посиланням.

У Таїланді подібні терміни можуть чекати і на росіянку: до десяти років рішення свободи. На відміну від турецького суду туристів звинуватили спочатку тільки в «нерозсудливості», що спричинило смерть іншої російської туристки, судячи з інформації тайських ЗМІ – моделі. Якщо ж буде доведено умисне вбивство, чим зараз займається поліція, терміни можуть суттєво зрости. Як розповів місцевим ЗМІ генерал-лейтенант Амфон Буарапфон, комісар провінційного поліцейського округу, звинувачення оголошено 38-річному американцю Сміту Антвауну, 28-річному йорданцю Ахмаду Алатуму та 35-річній росіянці Наталі Косенковій. Якщо їх визнають винними, їм загрожує 10 років ув’язнення та штраф у розмірі 200 000 бат кожен. Їхня знайома, російська модель Євгенія Смирнова, розбилася на смерть, впавши з 8-го поверху кондомініуму The Emerald Terrace на Phrabaramee Road у Патонзі у вівторок, 31 травня. Як з’ясувалося, росіянка там жила з трьома друзями, при цьому, як мінімум, росіянка з обвинувачених заперечує, що знала туристку раніше. Поліцію викликали на місце інциденту о 4:20 ранку того ж дня і виявили закривавлене тіло 37-річної моделі внизу під будинком, а також «докази вживання алкоголю та сексуальної діяльності» у квартирі.

До речі, росіянин, який розшукується за звинуваченням у вбивстві, в Таїланді також є. “Російський бойфренд” виявився головним підозрюваним у жорстокому вбивстві трансгендерної жінки з особливою жорстокістю. Її тіло, що розкладається, було виявлено загорнутим у ковдру в коморі в будинку в північно-східній провінції Таїланду Сурін.