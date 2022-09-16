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Турецькі готелі перестали приймати банківські картки росіян

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
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Турецькі готелі перестали приймати банківські картки росіян

На сьомому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну готелі Туреччини припинили приймати карти російської платіжної системи “Мир”.

Як пише видання Middle East Eye, росіянам відмовляють в обслуговуванні банківських карток на тлі тиску з боку США та Європи на Анкару щодо дотримання санкцій.

Карти російської платіжної системи “Мир” перестали приймати у великих п’ятизіркових готелях у курортному місті Анталія.

Як пише видання, один з готелів Alva Donna World Palace в Кемері пізніше повідомив клієнтам, що вони не приймали карти протягом короткого часу через глобальний збій, але тепер знову обробляють їх. Інші готелі так і не відновили прийом карток “Мир”.

Загалом у Туреччині продовжують приймати карти “Мир” у банкоматах та магазинах. Також ситуація може залежати від того, який саме банк випустив картку.

Війна в Україні та тиск на Туреччину:

15 вересня 2022 року США та ЄС посилили тиск на Туреччину через те, що російська платіжна система підключена до турецьких банків.

У ЄС побоюються, що банківський сектор Туреччини є лазівкою, яка дозволяє Росії оминати санкції.

До російської платіжної системи “Мир” підключено п’ять великих турецьких банків: Vakıfbank, Ziraat Bank, İş Bank, DenizBank та Halkbank.

Два з них — приватний банк DenizBank, що належить ОАЕ, та контрольований державою Halkbank, підключилися до системи “Мир” вже після початку повномасштабного вторгнення РФ до України.

Брюссель заявив про те, що готує делегацію, щоб висловити свою стурбованість турецьким офіційним особам.

За словами офіційних осіб, окрім Туреччини, заходи проти потенційних лазівок для ухилення від санкцій націлені на країни Кавказу, Центральної Азії та Перської затоки.

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