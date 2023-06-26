Сольний виступ Вагнера посіяв переполох у туризмі Туреччини: готелі почали прощатися з російськими туристами

Турецька спеціалізована туристична преса, зазвичай досить «інертна» на вихідних, у суботу виявилася багата на публікації: туризм у Туреччині зі здриганням стежив за «походом Вагнера» Росією, а готелі вже почали прощатися з російськими туристами.

Відразу кілька видань — серед них Turizm Ajansi і Turizm Guncel — докладно описували ситуацію, що складається в Росії. “Туреччина і світ відучора зациклені на діяльності найманської компанії Вагнера, яка кидає виклик російській державі”, – повідомило Turizm Guncel на початку свого матеріалу.

А перше видання Туреччини викладало такі міркування. «Є побоювання, що напруженість у відносинах між Вагнером і російською армією, причому саме в розпал туристичного сезону, може вплинути на прибуття туристів з Росії, основного ринку для Туреччини, в Анталію. При цьому у списку країн, які направляють найбільшу кількість відвідувачів до Туреччини за перші 5 місяців 2023 року, Росія посіла перше місце зі зростанням на 110,12% порівняно з аналогічним періодом попереднього року», – заявили турки. Навіть у травні, коли фіксувався спад, Росія залишалася на першому місці, з приростом майже 77%. «У літній сезон із Росії до Туреччини виконується 1200 рейсів на тиждень. Звичайно, турки зазнавали серйозних побоювань, що цей турпотік зведеться до мінімуму, аналогічно українському.

Російські експерти, додамо, «підливали олії у вогонь», заявляючи про ціни, що миттєво злетіли на авіаквитки з Росії. Нові рекорди у зростанні цін на авіаквитки за кордон під вечір суботи зафіксували експерти турринку:. За даними агрегаторів авіаквитків, ціни до Стамбула злетіли вже понад 35 тисяч (450$) рублів в один бік за квитки з багаторазовими пересадками. Аналогічно ціни високі та за всіма іншими закордонними напрямками вильотів.

Однак у неділю паніка, схоже, вщухла. Як цитують турки, «під час зустрічі за посередництва президента Білорусі Олександра Лукашенка було заявлено, що досягнуто домовленості». Згідно з офіційною заявою прес-служби білоруського президента, засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин «прийняв пропозицію президента Білорусії Олександра Лукашенка про зупинення руху його бійців на території Росії та подальші кроки щодо деескалації напруги», пишуть турецькі видання.