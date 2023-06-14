Путін підписав закон про обмеження виїзду за кордон росіян

Закон про обмеження виїзду за кордон деяких категорій росіян підписав президент Росії Володимир Путін. За даними, розміщеними на офіційному інтернет-порталі правової інформації, заходи в першу чергу торкнуться тих, кому обмежений виїзд з країни у зв’язку із призовом, а також тих, хто працює в органах і звільнився з них.

Зокрема, цим законом передбачається передача закордонного паспорта на зберігання до органу, що його видав, для тих, кому обмежений виїзд з країни у зв’язку із призовом на військову або на альтернативну цивільну службу. “Паспорт зберігатиметься в установі до закінчення терміну цього тимчасового обмеження або закінчення терміну його дії”, – йдеться у законі.

Аналогічний метод зберігання передбачається для закордонних паспортів звільнених з військової служби в органах ФСБ на строк до п’яти років з дня звільнення. Порядок передачі зберігання, прийому, обліку, зберігання та повернення документа у разі встановлюється російським урядом.

Також прояснено критерії визнання «закордонного» недійсним. Вони будуть визнаватись такими «у разі зміни їх власниками прізвища, імені, по батькові, даних про дату та місце народження, а також зміни статі та закінчення терміну дії документа. Також підставами для визнання паспорта недійсним стануть припинення громадянства власника паспорта, скасування рішення про набуття громадянства, а також встановлення результатів перевірки факту відсутності громадянства Росії.