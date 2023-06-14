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Путін підписав закон про обмеження виїзду за кордон росіян

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Путін підписано закон про обмеження виїзду за кордон росіян

Закон про обмеження виїзду за кордон деяких категорій росіян підписав президент Росії Володимир Путін. За даними, розміщеними на офіційному інтернет-порталі правової інформації, заходи в першу чергу торкнуться тих, кому обмежений виїзд з країни у зв’язку із призовом, а також тих, хто працює в органах і звільнився з них.

Зокрема, цим законом передбачається передача закордонного паспорта на зберігання до органу, що його видав, для тих, кому обмежений виїзд з країни у зв’язку із призовом на військову або на альтернативну цивільну службу. “Паспорт зберігатиметься в установі до закінчення терміну цього тимчасового обмеження або закінчення терміну його дії”, – йдеться у законі.

Аналогічний метод зберігання передбачається для закордонних паспортів звільнених з військової служби в органах ФСБ на строк до п’яти років з дня звільнення. Порядок передачі зберігання, прийому, обліку, зберігання та повернення документа у разі встановлюється російським урядом.

Також прояснено критерії визнання «закордонного» недійсним. Вони будуть визнаватись такими «у разі зміни їх власниками прізвища, імені, по батькові, даних про дату та місце народження, а також зміни статі та закінчення терміну дії документа. Також підставами для визнання паспорта недійсним стануть припинення громадянства власника паспорта, скасування рішення про набуття громадянства, а також встановлення результатів перевірки факту відсутності громадянства Росії.

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