Нова вимога для отримання шенгену шокувала російських туристів: тепер потрапити до Європи їм стане майже неможливо

Не кожен російський турист тепер зможе подолати майновий ценз, який виставили європейські країни. Нова вимога для отримання шенгену шокувала російських туристів: мати не менше мільйона на рахунку, не менше 100 тисяч рублів зарплати (1250 євро), а також оформити страховку мінімум на €50 тисяч плюс ще ряд умов. Принаймні саме такі умови як гарантія для отримання шенгенської візи зараз назвав віце-президент Альянсу турагентств Росії (АТА). Втім, навіть цього може не вистачити, щоби отримати заповітний шенген.

«Для гарантованого отримання візи у туриста обов’язково має бути великий рахунок, бажано більше 1 млн рублів (12500 євро), причому ці гроші повинні лежати на рахунку не кілька днів, а понад шість місяців. Далі враховується зарплата, вона має бути мінімум 100 тис. рублів, а краще за 150–200 тис.», — перерахував експерт. Крім того, з туриста буде потрібно страховка мінімум на €50 тисяч на випадок «непередбачених обставин» та необхідності оплачувати лікування.

Втім, за деяких обставин і це не врятує. Наприклад, за «чистого паспорта». Логіку “єврочиновників” з консульств експерт відтворює так: “Людина отримує 150 тис. рублів, у неї мільйони рублів на рахунку, а вона ніколи в житті не була в жодній країні шенгену – це підозріло”.

Також експерт попереджає росіян, щоб вони навіть по дрібниці не намагалися обдурити суворі правила. У тому числі, туристу необхідно викупити квитки та забронювати готель. «Так трапляється — туристи намагаються обдурити посольства та роблять броню, а квитки не викуповують. Але фальшива бронь не врятує, «жучки», які за гроші роблять туристам фальшиві броні, надають «ведмежу послугу» туристам: посольство продзвонює готель, а там кажуть, що на таке прізвище нічого не заброньовано», – заявляє експерт. Підсумок – відмова туристу у візі та ймовірний «чорний список».

При цьому, нагадаємо, офіційна середня зарплата в Росії “балансує” в районі 61-63 тис. руб. Навіть якщо припустити, що у 6% власників закордонних паспортів вона в середньому вдвічі вища — навіть серед них зможуть за таких умов потрапити до Європи далеко не всі бажаючі.