Навальний про умови ув’язнення: Псковська в’язниця спеціалізується на психологічному насильстві

Охоронці не б’ють ув’язнених в Псковській в’язниці, а змушують їх дивитися Кремлівське телебачення п’ять разів на день. В цьому випадку ув’язнені не можуть ні спати, ні робити що-небудь ще, заявив в інтерв’ю New York Times активіст російської опозиції Олексій Навальний в інтерв’ю з в’язниці.

В інтерв’ю, яке журналісти проводили письмово, Олексій Навальний пожартував, що оцінює свої шанси вижити в псковської в’язниці в 50%: «або мене вб’ють, або не вб’ють». Він розумів, що той факт, що президент Володимир Путін намагався вбити його, свідчить про те, що він «втратив розум» і був «класичним випадком напівбожевільного царя».

– Ми знаємо, що вбивці ФСБ почали переслідувати мене під час поїздок по країні буквально в той день, коли я оголосив про свій намір балотуватися в президенти. Це розумний хід? Серйозно, наказати спецслужбам вбити політичного противника хімічною зброєю? Не дуже блискуча ідея. Але Путін зробив це, тому що він одержимий власними страхами і ідеями, сказав лідер російської опозиції.

«Вони ставлять вас в положення, коли ви повинні когось бити», – повідомив він, хоча історично відомо, що в установі, в якій він знаходиться, застосовували тортури для ув’язнених, він не чув про побиття, додавши, що спеціальність установи – психологічне насильство.

– Я не чув, щоб вони когось били – навпаки, постійно провокуючи, вони ставлять вас в таке становище, коли ви повинні когось бити, когось бити чи комусь погрожувати. І коли це станеться (…), адміністрація буде рада порушити нову кримінальну справу, додавши до вироку ще кілька років, – сказав Навальний.

«Освітні» покази

Він також додав, що ув’язнені повинні дивитися кремлівське телебачення п’ять разів на день – наприклад, дивитися фільми про Другу світову війну – і що вони не можуть в цей час нічого робити, навіть спати.

– На цих сесіях я найбільш чітко розумію суть ідеології путінського режиму: сьогодення і майбутнє замінюються минулим (…) Всі види минулого повинні постійно перебувати в центрі уваги, щоб відволікати від думок про те, що відбувається, – заявив політик.

«Путін не вічний», – сказав Олексій Навальний, хоча вибори в Росії «все більше і більше стають жартом» і навіть самим «середнім» кандидатам від опозиції не дають брати участь в них, росіянам все ж слід приймати в них участь. На його думку, завдяки тактичній системі голосування, прийнятої опозицією, кандидати від опозиції все ще можуть перемагати, наприклад, у великих містах, де важче сфальсифікувати вибори.

Навальний сказав, що сьогодні найбільші проблеми Росії – це корупція і бідність, а росіяни – «бідні люди в багатій державі». Він також додав, що Росія є частиною Заходу і повинна вступити на «європейський шлях розвитку»

– Путін не вічний ні фізично, ні політично (…) цей режим – історична випадковість (…) вибір корумпованих Сім’я Єльцина. Рано чи пізно ця помилка буде виправлена, і Росія вийде на демократичний, європейський шлях розвитку, – запевнила опозиція.