Навальный об условиях заключения: Псковская тюрьма специализируется на психологическом насилии

Охранники не бьют заключенных в Псковской тюрьме, а заставляют их смотреть Кремлевское телевидения пять раз в день. В этом случае заключенные не могут ни спать, ни делать что-нибудь еще, заявил в интервью New York Times активист российской оппозиции Алексей Навальный в интервью из тюрьмы.

В интервью, которое журналисты проводили письменно, Алексей Навальный пошутил, что оценивает свои шансы выжить в псковской тюрьме в 50%: «или меня убьют, или не убьют». Он понимал, что тот факт, что президент Владимир Путин пытался убить его, свидетельствует о том, что он «потерял голову» и был «классическим случаем полубезумного царя».

— Мы знаем, что убийцы ФСБ начали преследовать меня во время поездок по стране буквально в тот день, когда я объявил о своем намерении баллотироваться в президенты. Это умный ход? Серьезно, приказать спецслужбам убить политического противника химическим оружием? Не очень блестящая идея. Но Путин сделал это, потому что он одержим собственными страхами и идеями, сказал лидер российской оппозиции.

«Они ставят вас в положение, когда вы должны кого-то бить», — сообщил он, хотя исторически известно, что в учреждении, в котором он находится, применяли пытки для заключенных, он не слышал об избиении, добавив, что специальность учреждения — психологическое насилие.

— Я не слышал, чтобы они кого-то били — наоборот, постоянно провоцируя, они ставят вас в такое положение, когда вы должны кого-то бить, кого бить или кому-то угрожать. И когда это произойдет (…), администрация будет рада возбудить новое уголовное дело, добавив к приговору еще несколько лет, — сказал Навальный.

«Образовательные» показания

Он также добавил, что заключенные должны смотреть кремлевское телевидение пять раз в день — например, смотреть фильмы о Второй мировой войне — и они не могут в это время ничего делать, даже спать.

— На этих сессиях я наиболее четко понимаю суть идеологии путинского режима: настоящее и будущее заменяются прошлым (…) Все виды прошлого должны постоянно находиться в центре внимания, чтобы отвлекать от мыслей о том, что происходит, — заявил политик.

«Путин не вечен», — сказал Алексей Навальный, хотя выборы в России «все больше и больше становятся шуткой» и даже самым «средним» кандидатам от оппозиции не дают участвовать в них, россиянам все же следует принимать в них участие. По его мнению, благодаря тактической системе голосования, принятой оппозицией, кандидаты от оппозиции все еще могут побеждать, например, в крупных городах, где труднее сфальсифицировать выборы.

Навальный сказал, что сегодня наибольшие проблемы России — это коррупция и бедность, а русские — «бедные люди в богатом государстве». Он также добавил, что Россия является частью Запада и должна поступить на «европейский путь развития»

— Путин не вечен ни физически, ни политически (…) этот режим — историческая случайность (…) выбор коррумпированных Семья Ельцина. Рано или поздно эта ошибка будет исправлена, и Россия выйдет на демократический, европейский путь развития, — заверила оппозиция.