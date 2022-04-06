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Автомобіль врізався в посольство Росії у Бухаресті, водій загинув (ФОТО)

Гліб Парфененко
Автомобіль врізався в посольство Росії у Бухаресті, водій загинув (ФОТО)

Сьогодні вранці біля посольства Російської Федерації в Бухаресті спалахнула пожежа після того, як автомобіль врізався в огорожу та спалахнув, повідомляє телеканал Digi 24.

Водій, який був у автомобілі один, загинув. На місце події прибули пожежні команди для гасіння полум’я.

Джерела, близькі до розслідування, повідомили телебаченню, що це міг бути умисний акт. Передбачається, що водій попрямував прямо до вхідних дверей і врізався у паркан.

Раніше черговий охоронець попередив його, щоб він залишив місце події. За словами офіцера, автомобіль на великій швидкості врізався у стіну.

За даними сайту Ziare, водій автомобіля вигукнув “погрозливе повідомлення”, перш ніж врізатися в огорожу посольства.

Рух у цьому районі було перекрито.

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