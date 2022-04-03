Арахамія: Зустріч Зеленського та Путіна може відбутися у Стамбулі чи Анкарі

Радник президента України Давид Арахамія заявив, що дата зустрічей президента України Володимира Зеленського з президентом Росії Володимиром Путіним ще не призначена, але вона з ймовірністю відбудеться в Туреччині.

Арахамія зробив заяву, в якій йдеться про те, що представники російської делегації підтвердили, що проект передбачуваного мирного договору знаходиться на досить просунутій стадії для того, щоб можна було провести прямі консультації між лідерами двох країн.

В інтерв’ю українському телебаченню Давид Арахамія заявив, що Росія загалом приймає спільну позицію України, за винятком позиції Києва щодо Криму.

“Пан Ердоган учора дзвонив і нам, і Володимиру Путіну. І він також підтвердив зі свого боку, що вони вже найближчим часом готові організувати зустріч. Звичайно, невідома ні дата, ні місце. Але ми вважаємо, що місце з високою ймовірністю буде у Стамбулі чи Анкарі”, – наголосив радник президента України.