Південнокорейський інтернет-провайдер подав до суду на Netflix через серіал “Гра в кальмара”

Успіх південнокорейської драми «Гра в кальмари» спонукав місцевого провайдера широкосмугового доступу подати в суд, щоб змусити виробника, Netflix, заплатити за величезне зростання мережевого трафіку. Це остання гаряча точка в суперечці про те, хто повинен нести тягар зростаючих витрат на передачу даних, викликаних глобальним бумом потокової передачі.

Популярний серіал Netflix «Гра в кальмари» з Південної Кореї став хітом у всьому світі. Розробники перетворили доцифрові дитячі ігри, такі як «Червоне світло, зелене світло», в смертельні випробування. Ігровий майданчик, в якому гравці зупиняються і біжать по команді, є однією з шести дитячих смертельних ігор, представлених в кривавому трилері, названому на честь південнокорейського варіанту гри, в яку в 1970-х і 1980-х роках грали з використанням дошки, намальованої на піску.

Незабаром після прем’єра 17 вересня серіал став першим корейським продуктом, який став найпопулярнішим серіалом Netflix в США. А потокові серіали створюють великий мережевий трафік.

Попит на пропускну здатність інтернету в останні роки безпрецедентно виріс. Пандемія посилила цю тенденцію: робота з дому викликала великий обсяг інтернет-трафіку.

«Кожен терабайт даних, спожитий понад поточного рівня, коштує близько 50 мільйонів фунтів стерлінгів», – говорить Марк Аллера, генеральний директор споживчого підрозділи British Telecom. – Тільки за останній рік ми зафіксували чотири терабайта додаткового споживання, і витрати на підтримку цього зростання величезні.

Переважна частина щоденної пропускної здатності, до 80%, зайнята лише декількома компаніями, такими як YouTube, Facebook, Netflix і ігрова компанія Activision Blizzard.

Правила, які утримують такі компанії, як British Telecom, від перекладання частини витрат на основні чинники зростання пропускної здатності, – це так звані правила. Правила мережевого нейтралітету, які гарантують, що весь інтернет-трафік обробляється однаково. Аллера каже, що правила не підходять для епохи стрімінга.

Прихильники мережевого нейтралітету побоюються, що будь-яка зміна його основних принципів може привести до того, що інтернет-провайдери в кінцевому підсумку вирішать заблокувати або знизити швидкість певних послуг, а також прискорити роботу інших, які платять комісію, що, в свою чергу, вплине на споживачів.

Стримінгові компанії стверджують, що насправді вони платять за доставку свого контенту через технічні системи, які різко скорочують витрати інтернет-провайдерів. Netflix має всесвітню мережу пропрієтарних серверів, які постачають “Squid Game” або “Bridgerton” в Інтернет, еквівалентний порогу ISP. Кажуть, що потоковий гігант платить мільярди «транзитних зборів».

Бум споживання даних і пов’язана з цим потреба в управлінні і оплаті пропускної здатності будуть рости із запаморочливою швидкістю. За даними консалтингової групи Communications Chambers, в 2011 році середня сім’я споживала 17 ГБ інтернет-даних в місяць. До минулого року цей показник становив в середньому 429 ГБ. У листопаді Disney заявила, що очікує «запаморочливого» попиту на відеоконтент. У найближчі два роки він збільшиться в десять разів.