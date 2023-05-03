Названо туристичні міста світу з найшвидшим інтернетом: не обійшлося без сюрпризів

Найвища швидкість інтернету – у Катарі, ОАЕ та Китаї. Але є в списку й вельми несподівані напрямки на кшталт Румунії чи Чилі.

Більшість мандрівників – цифрові кочівники, туристи вихідного дня – вважають важливим залишатися на зв’язку під час поїздок.

Популярний сайт тестування швидкості інтернету Ookla проаналізував середню швидкість мобільного інтернету та широкосмугового доступу у 200 містах 179 країн за березень 2023 року, щоб визначити міста світу з найшвидшим інтернетом. Рейтинг враховував швидкість завантаження та розвантаження як для мобільних, так і для широкосмугових мереж, пише Travel Off Path.

Міста світу з найшвидшим мобільним Wi-Fi

Ар-Райян, Катар (середня швидкість завантаження у березні 2023 року становила 223,87 Мбіт/с). Дубаї, ОАЕ (210,70 Мбіт/с). Копенгаген, Данія (198,92 Мбіт/с). Абу Дабі, ОАЕ (179,63 Мбіт/с). Осло, Норвегія (177,06 Мбіт/с).

Також у топ-10 міст із найшвидшим Wi-Fi потрапили Ер-Ріяд (Саудівська Аравія), Доха (Катар), Пекін (Китай), Шанхай (Китай) та Стокгольм (Швеція).

Міста світу з найшвидшим широкосмуговим доступом в інтернет

Пекін, Китай (середня швидкість завантаження у березні 2023 року становила 264,92 Мбіт/с). Абу Дабі, ОАЕ (261,97 Мбіт/с). Шанхай, Китай (232,08 Мбіт/с). Бангкок, Тайланд (224,67 Мбіт/с). Нью-Йорк, США (224,41 Мбіт/с).

Також у топ-10 міст із найшвидшим фіксованим широкосмуговим зв’язком потрапили Ліон (Франція), Вальпараїсо (Чилі), Копенгаген, (Данія), Бухарест (Румунія) та Лос-Анджелес (США).

Як повідомляв DIP, раніше визначено ТОП накйркщих країн для цифрових кочівників у 2023 році.