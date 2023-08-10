У Португалії впроваджується універсальний проїзний квиток для поїздів

У Португалії також представлений новий універсальний квиток, призначений виключно для подорожей поїздами. Вартість абонементу складає €49 на місяць.

З використанням даного проїзного квитка пасажири можуть безперешкодно переміщатися регіональними поїздами без будь-яких обмежень. Однак на рейси Alfa Pendular, InterRegional, Intercidades, Internacional та Urban services поширення квитка не поширюється. Також не включені ділянки маршрутів Régua – Pocinho, Coimbra – Figueira da Foz, Pinhal Novo – Evora, Pinhal Novo – Vila Nova da Baronia, Pinhal Novo – Tunes.

Для отримання цього універсального проїзного квитка необхідно мати картку клієнта CP. Отримати картку можливо, звернувшись до залізничних кас, надавши документ, що засвідчує особу, а також додавши фотографію та заповнивши анкету.

Раніше подібну концепцію єдиного проїзного квитка вже запровадили в Німеччині. Подібні ініціативи також плануються у Польщі, зокрема у Мазовецькому воєводстві.