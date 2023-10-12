У Португалії презентували першу підводну виставку

Менш ніж за два кілометри від узбережжя Алгарве в Албуфейрі було представлено нову підводну художню виставку, передає Breaking Travel News.

Проєкт EDP Art Reef є першим такого роду в країні та створений відомим португальським художником графіті та вуличним художником Олександром Фарто, також відомим як Vhils. Дайвери зможуть дослідити підводний музей на глибині понад десять метрів, на якій розміщено 13 скульптур, виготовлених із застарілих деталей електростанцій.

Для створення сучасного проєкту Vhils використовував матеріали, зібрані з демонтованих деталей вугільних та паливних електростанцій, що належать до EDP. 13 скульптурних робіт, виготовлених із заліза та бетону, розміщені на виставковій площі 1250 квадратних метрів, на глибині близько 12 метрів та в одній милі від берега. При цьому найвища скульптура сягає 5,3 метра.

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“Я спробував знайти різні історії взаємодії людей з морем, історію виживання, зіткнення, напруги, а також спробував знайти різні точки, де наша історія перетнулася з морем”, – коментує унікальну виставку Vhils.

Ця робота була для нього “найскладнішою і зухвалішою” не тільки тому, що вона включала велику команду людей, а й тому, що вона була виконана на дні моря – місці постійного руху.

Підводна виставка, позитивно впливаючи на морську екосистему, також сприяє стійкості Алгарве та країни в цілому на шляху до декарбонізації. Цей проєкт також вписується в концепцію кругової економіки Алгарве, оскільки всі раніше використані деталі відігравали важливу роль в енергетичній історії Португалії. Вони отримали нове життя спочатку завдяки втручанню Vhils, а тепер у контакті з морським світом.

Олександр Фарто, відомий як Vhils, отримав свій великий шанс у 2008 році, коли його запросив Бенксі, одне з найвідоміших імен у світі вуличного мистецтва, для участі у його виставці The Cans Festival у Лондоні.

Виставка Art Reef by Vhils позначена буйєм із координатами: N 37.06922391, W -8.20990784. Вона доступна для відвідування всім підводним дослідникам за умови, що вони супроводжуються техніком та мають страховку, а також підписують відмову від відповідальності з компаніями, пов’язаними з проєктом.

Дайвери також можуть забронювати поїздку до підводної галереї через 19 туроператорів у цьому регіоні. Унікальну виставку можна відвідати до кінця цього року.