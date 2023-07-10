Португалія запроваджує жорсткі обмеження та великі штрафи на пляжах для туристів

Любителів пляжного відпочинку у Португалії попередили, що за надто гучну музику їм загрожує штраф до 36 000 євро. Національне морське управління країни (AMN) заборонило на пляжах портативні колонки, з яких голосно звучать мелодії, що турбують місцевих мешканців та туристів

Нові обмеження набули чинності якраз коли в Португалії розпочався пік туристичного сезону у найпопулярніших пляжних місцях.

Скільки становитиме штраф за включення музики на пляжі?

Оголошена минулого місяця постанова забороняє „використання звукового обладнання та діяльність, що створює шум, яка, згідно з умовами закону, може спричинити дискомфорт“.

Хоча незрозуміло, яка гучність, якщо така є, офіційно класифікується як заподіяння незручностей, відвідувачі пляжу можуть звернутися зі скаргою на шум до місцевої морської поліції, яка відповідає за пляж, на якому вони знаходяться.

Штрафи можуть становити від 200 до 4 000 євро для окремих осіб та від 2 000 до 36 000 євро для груп. Порушуючий „аксесуар“ – наприклад, динамік – також може бути конфіскований.

В указі AMN перелічені інші види діяльності, заборонені на берегах Португалії. До них відносяться ігри з м’ячем поза спеціально відведеними місцями, кемпінг поза дозволеними місцями для кемпінгу та розведення багать.

Шумні туристи стають мішенню по всій Європі

Це не перший випадок регулювання антисоціальної поведінки на пляжах Європи. Минулого літа Барселона (Іспанія) заборонила куріння на своїх пляжах, щоб убезпечити відпочиваючих від пасивного куріння та покинутих недопалків.

Минулого місяця Дубровник (Хорватія) оголосив про плани створення системи здачі багажу, щоб зменшити шум від колісних валіз у його брукованому каменем Старому місті.

Греція запровадила систему тимчасових інтервалів для відвідувачів Акрополя у спробі впоратися з натовпом туристів, а Пантеон у Римі цього тижня запровадив плату за вхід.

Багато країн, включаючи Португалію, посилюють обмеження на короткострокову оренду житла для боротьби з інфляцією на ринку житла.