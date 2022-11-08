Названо топ 10 туристичних напрямків, які мандрівники бронюють на 2023 рік

Американська фінансова корпорація AMEX назвала 10 популярних туристичних напрямків, відпочинок по яких мандрівники вже бронюють на 2023 рік.

Згідно з результатами дослідження, туристи вважають за краще вибирати на 2023 рік найрізноманітніший відпочинок – від екскурсійних турів до Стамбула до пляжів Фіджі. При цьому три чверті туристів зголосилися витрачати більше на подорожі наступного року, а три чверті також вважають, що подорожі важливі для їхнього благополуччя, пише Travel off Path.

Топ-10 популярних туристичних напрямків на 2023 рік:

Стамбул, Туреччина. Копенгаген, Данія. Париж, Франція. Лісабон, Португалія. Чорногорія. Фіджі. Сідней, Австралія. Вермонт, США. Флорида-Кіс, США. Мехіко, Мексика.

Відновлення туризму після пандемії коронавірусу

Спалах захворювання COVID-19 почався в грудні 2019 року в китайському місті Ухань, а в березні 2020 року ВООЗ визнала коронавірус пандемією. Сфера туризму серйозно постраждала від наслідків пандемії, адже з березня 2020 подорожі по всьому світу практично зупинилися на кілька місяців. Влітку 2020 року деякі країни почали відновлювати туристичні подорожі, але із жорсткими обмеженнями.

До літа 2022 більшість країн світу і, зокрема, Європи скасували практично всі туристичні обмеження, викликані пандемієюОстанньої в Європі це зробила Іспанія в жовтні 2022 року.

Тим часом, літо 2022 року ознаменувалося відродженням туризму, коли туристи кинулися надолужувати втрачене за більш ніж два роки пандемії. У результаті багато популярних курортів та напрямків виявилися переповненими, а в аеропортах спостерігався справжній хаос.

Одночасно за умов пандемії сформувалися нові тренди. Тепер туристи все більше зацікавлені в “здорових” подорожах ближче до природи або сімейного відпочинку. Також багато хто готовий вирушити в “подорож мрії”, витративши на це більше грошей.