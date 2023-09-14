Названо найлояльнішу країну Європи з видачі робочих віз

Польщу назвали найлояльнішою країною Європи щодо видачі робочих віз. Про це повідомляє місцеве видання Rzeczpospolita.

За останні три роки країна залучила майже два мільйони нових робітників із країн, які перебувають поза Європейським Союзом. Зазначається, що у 2020 році було видано 600 тисяч віз, а у 2021 році – 790 тисяч. Для порівняння: цього року Німеччина надала 18 тисяч робочих віз, Чехія – 41 тисячу, а Італія схвалила 50 тисяч віз для експатів.

За словами видання, виконавчі органи найчастіше ігнорують правила видачі віз.

“У країні не систематизовано перевірку того, чи дійсно власники віз влаштовуються на роботу. А поодинокі перевірки виявляють грубі порушення. Польська віза – це квиток на Захід для іноземців, які живуть за межами Європейського союзу”, – наголошується у публікації.

Як приклад польське видання наводить випадок, коли прикордонні служби та місцевий підприємець “продавали” місця та реєстрували іноземців у службі зайнятості. Після цього ті отримували свої довгоочікувані робочі візи.