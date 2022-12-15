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Перу

У Перу оголосили надзвичайний стан

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
У Перу оголосили надзвичайний стан

Міністр оборони Перу оголосив надзвичайний стан по всій країні, який набуде чинності протягом найближчих кількох годин і дозволить армії допомогти поліції підтримувати громадську безпеку після тижня запеклих протестів і перекриттів доріг, повідомляє BTA.

Протести були викликані відстороненням президента Педро Кастільйо 7 грудня після голосування з імпічменту. Кастільйо, лівий політик, обраний минулого року, був заарештований після спроби незаконно розпустити Конгрес південноамериканської країни, що стало ще однією політичною кризою, з якою Ліма зіткнулася останніми роками. Колишній віце-президент Діна Болварте склала присягу після його відсторонення та вступила на посаду президента.

“Ми погодилися оголосити надзвичайний стан по всій країні через вандалізм і насильство”, – сказав журналістам новопризначений міністр оборони Альберто Отарола. «Це вимагає рішучої реакції з боку уряду», — сказав він, додавши, що це означатиме обмеження деяких свобод, зокрема права на зібрання, приватного життя та свободу пересування.

Вчора прокуратура заявила, що вимагають 18 місяців попереднього ув’язнення для Кастільо, якого звинувачують у повстанні та змові. Верховний суд Перу зібрався, щоб розглянути запит, але відклав слухання на сьогодні.

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