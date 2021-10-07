Потужні землетруси в Пакистані і Хорватії, більше 20 загиблих і сотні поранених (Відео)

Смертельні випадки, травми та матеріальні збитки десяткам будівель після землетрусу силою 5,7 бала за шкалою Ріхтера в Пакистані. Щонайменше 20 людей загинули в результаті обвалення будівлі в провінції Белуджистан.

Більшість з них – жінки і діти, повідомляють глобальні агентства. Також повідомляється, що щонайменше 150 осіб отримали поранення, деякі з них були доставлені в лікарню в критичному стані.

Влада каже, що число жертв може зрости. Після землетрусу люди залишилися на вулицях. В даний час проводяться рятувальні операції з пошуку тих, що вижили під завалами.

Землетрус магнітудою 5,1 було також зареєстровано в Хорватії. За даними Європейського середземноморського сейсмологічного центру, епіцентр знаходився в 40 км на північний схід від міста Спліт. Повідомлень про жертви і руйнування не надходило.