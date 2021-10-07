ГоловнаПАКИСТАНПотужні землетруси в Пакистані і Хорватії, більше 20 загиблих і сотні поранених...
ПАКИСТАНХОРВАТІЯ

Потужні землетруси в Пакистані і Хорватії, більше 20 загиблих і сотні поранених (Відео)

Більшість жертв в Белуджистані - жінки і діти

Гліб Парфененко
Потужний землетрус в Пакистані і Хорватії, більше 20 загиблих і сотні поранених

Смертельні випадки, травми та матеріальні збитки десяткам будівель після землетрусу силою 5,7 бала за шкалою Ріхтера в Пакистані. Щонайменше 20 людей загинули в результаті обвалення будівлі в провінції Белуджистан.

Більшість з них – жінки і діти, повідомляють глобальні агентства. Також повідомляється, що щонайменше 150 осіб отримали поранення, деякі з них були доставлені в лікарню в критичному стані.

Влада каже, що число жертв може зрости. Після землетрусу люди залишилися на вулицях. В даний час проводяться рятувальні операції з пошуку тих, що вижили під завалами.

Землетрус магнітудою 5,1 було також зареєстровано в Хорватії. За даними Європейського середземноморського сейсмологічного центру, епіцентр знаходився в 40 км на північний схід від міста Спліт. Повідомлень про жертви і руйнування не надходило.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Допомога проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Dip.org.ua - це не просто туристичний портал України - це ваш надійний провідник і помічник в подорожах по туристичного місцях усього світу. Тут зібрана всі актуальні новини та інформація для тих, хто тільки планує подорож або вже відпочиває.

Незвичайні музеї та визначні пам'ятки, мальовничі країни і кращі тури

Наш сайт в туризмі допоможе вам легко зорієнтуватися в океані туристичних новин і цікавих подій в найпопулярніших туристичних місцях світу. Рекомендуємо цікаві музеї світу, публікує огляди країн, міст, пам'ятки і курортів.

Зараз в тренді

Останні новини

Популярні теми

COVID-19коронавірусЄвропавакцинаціяТалібанпогодапандеміяДжо Байденвакциназемлетрус

© DIP. Всі матеріали на даному веб-сайті розміщуються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International