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Мощные землетрясения в Пакистане и Хорватии, более 20 погибших и сотни раненых (видео)

Більшість жертв в Белуджистані - жінки і діти

Глеб Парфененко
Мощные землетрясения в Пакистане и Хорватии, более 20 погибших и сотни раненых (видео)

Смертельные случаи, травмы и материальный ущерб десяткам зданий после землетрясения силой 5,7 балла по шкале Рихтера в Пакистане. По меньшей мере 20 человек погибли в результате обрушения здания в провинции Белуджистан.

Большинство из них — женщины и дети, сообщают глобальные агентства. Также сообщается, что по меньшей мере 150 человек получили ранения, некоторые из них были доставлены в больницу в критическом состоянии.

Власти говорят, что число жертв может возрасти. После землетрясения люди остались на улицах. В настоящее время проводятся спасательные операции по поиску выживших под завалами.

Землетрясение магнитудой 5,1 было также зарегистрировано в Хорватии. По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр находился в 40 км к северо-востоку от города Сплит. Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.

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