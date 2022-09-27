В ОАЕ скасовують масковий режим і припиняють публікувати дані про ковід

З 28 вересня в ОАЕ офіційно скасовують масочний режим, запроваджений через пандемію COVID-19. Маски, як і раніше, будуть потрібні лише у медичних закладах та лікарнях, мечетях, місцях відправлення культу та громадському транспорті.

ОАЕ оголосили в понеділок, 26 вересня, про пом’якшення ковідних правил, повідомляє Національне управління з надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних лих країни (NCEMA). Нові правила набудуть чинності з середи, 28 вересня 2022 року.

Одне з основних нововведень – скасування маскового режиму країни. Авіакомпанії тепер зможуть самостійно вирішувати, чи пасажирам обов’язково носити маски на борту.

Носіння маски в школах тепер також стане необов’язковим. При цьому ті, хто має підозру на інфекцію, як і раніше мають носити маску. NCEMA рекомендує всім людям з хронічними захворюваннями продовжувати носити маски. Скасовуються також правила соціального дистанціювання в мечетях.

ОАЕ також скасують будь-які вимоги для виїзду з країни, які виїжджають повинні дотримуватись правил країни призначення. Для тих, хто прибуває, правила залишаються незмінними. Наразі для в’їзду до ОАЕ потрібен негативний ПЛР-тест.

В еміраті Абу-Дабі для вакцинованих туристів тест, який вони зобов’язані складати після прибуття, буде дійсним місяць, а для невакцинованих – 7 днів. Раніше невакцинованим туристам доводилося складати тест кожні 47 годин.

ПЛР-тести в самих Еміратах тепер є обов’язковими лише при появі симптомів. Ті, хто контактував з пацієнтами, вже інфікованими COVID-19, повинні пройти ПЛР-тест і спостерігатися протягом семи днів. Тим, хто був заражений COVID-19, потрібен карантин на п’ять днів.

ОАЕ тепер також припинять публікувати дані про щоденні випадки інфекції.

Поки в різних еміратах різні правила

Зазначимо, що у різних еміратах ковидні обмеження можуть відрізнятися. Наприклад, для відвідування мечеті Шейха Зайда та Лувру в Абу-Дабі потрібен негативний тест (або щеплення), а в Дубаї всі визначні місця відвідуються без додаткових вимог.

Можливо, зі стартом високого туристичного сезону (він починається у жовтні) усі емірати пом’якшують ковідні вимоги.