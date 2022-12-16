В ОАЕ оновили вимоги для туристичних віз

Як пише Khaleej Times, влада ОАЕ відхиляє заявки на продовження гостьових віз без виїзду туристів з країни.

Нагадаємо, можливість продовження гостьової візи без необхідності виїзду з ОАЕ було надано туристам у період пандемії COVID-19.

Тепер, за даними низки туркомпаній, цей захід скасовано, і імміграційна влада повернулася до докоподібних процедур.

Турагенти повідомляють, що для українців все ще можна продовжити перебування в Дубаї — через 90 днів у рамках безвізового режиму, а також доступне продовження 60-денної візи. Щодо еміратів Абу-Дабі та Шарджа, то там продовжити візи без виїзду з країни вже не можна.

За прострочення туристичних та гостьових віз в ОАЕ покладається штраф у розмірі 50 дирхамів на день. Туристів також можуть заарештувати, якщо віза була прострочена на понад 30 днів.