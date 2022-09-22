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У Шарджі відновлює роботу найбільший за межами Африки сафарі-парк

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Шарджі відновлює роботу найбільший за межами Африки сафарі-парк

21 вересня 2022 р. найбільший за межами Африки сафарі-парк у місті Аль-Даїд відкривається на новий сезон. Сафарі-парк Шарджі знаходиться на території заповідника Al Bridi Nature Reserve і займає площу понад 8 квадратних кілометрів. Парк налічує понад 50 000 жителів понад 120 видів, привезених із Південної Африки та зоопарків Європи. Відвідувачі можуть спостерігати за тваринами, які перебувають на межі зникнення, а також побачити понад 100 африканських дерев.

У парку представлено 12 різних довкілля, що повторюють африканські — савана, джунглі, екваторіальні ліси, пустеля та інші. З 21 вересня відвідувачі зможуть відвідати нову зону, що імітує пустелю Калахаті. Ця посушлива територія пролягає через три африканські країни і розташовується між саваною на північному сході та Намібією на заході континенту. Тут мешкають антилопи, газелі та кілька видів птахів.

У Шарджі відновлює роботу найбільший за межами Африки сафарі-парк

Ще один додаток сафарі-парку — долина Нігер, названа на честь третьої за довжиною річки в Африці. Араби називають її «Нилом Судану» або «Річкою рік». Для відвідувачів діє три категорії квитків: бронзовий (40 AED, 3-годинна екскурсія парком з гідом), срібний (120 AED, 6-годинний тур автобусом), золотий (275 AED, індивідуальна екскурсія з гідом на джип-сафарі).

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