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У Дубай скасували податок на продаж алкоголю

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Дубай скасували податок на продаж алкоголю

Як повідомляє The Medialine, влада Дубай (ОАЕ) скасувала 30%-й податок на продаж алкоголю з метою стимулювання розвитку бізнесу та туризму.

Також влада емірату скасувала збір за отримання ліцензії на купівлю алкоголю, який раніше стягувався з немусульман-мешканців Дубай.

Нововведення діятимуть рік як експеримент.

Влада ухвалила такі рішення, щоб зробити Дубай привабливішим для туристів. Дистриб’ютори алкоголю у Дубаї Maritime and Mercantile International (MMI) та African & Eastern заявили, що знизять ціни на спиртне вже найближчим часом.

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