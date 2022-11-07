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У Дубаї пожежа охопила хмарочос неподалік Бурдж-Халіфа

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Пожежа охопила хмарочос у Дубаї

За повідомленням Associated Press, рано вранці в понеділок у 35-поверховій будівлі в Дубаї неподалік хмарочоса Бурдж-Халіфа, найвищої будівлі у світі, спалахнула пожежа.

Поки що невідомо, чи є постраждалі під час пожежі в житловому будинку, яку було ліквідовано, коли на місце прибув журналіст агентства. Частина фасаду будівлі закопчена. Поліція чи пожежна служба наразі не надають жодної інформації.

Серія пожеж у багатоповерхових будівлях Дубая за останні роки знову викликала питання про безпеку облицювання та інших матеріалів, які використовуються в країні.

У новорічну ніч 2015 року спалахнув Address Downtown, один із найрозкішніших готелів і житлових будинків Дубая поблизу Бурдж-Халіфа.

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