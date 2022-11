У Дубаї пожежа охопила хмарочос неподалік Бурдж-Халіфа

За повідомленням Associated Press, рано вранці в понеділок у 35-поверховій будівлі в Дубаї неподалік хмарочоса Бурдж-Халіфа, найвищої будівлі у світі, спалахнула пожежа.

Поки що невідомо, чи є постраждалі під час пожежі в житловому будинку, яку було ліквідовано, коли на місце прибув журналіст агентства. Частина фасаду будівлі закопчена. Поліція чи пожежна служба наразі не надають жодної інформації.

A strong fire is raging in the center of Dubai in the Downtown area. Emaar’s high-rise building is on fire. pic.twitter.com/1VmGUGv83M

— Malinda 🇺🇸🇺🇦🇵🇱🇨🇦🇮🇹🇦🇺🇬🇧🇯🇵🇮🇱🇩🇪 (@TreasChest) November 7, 2022