Рівень тривоги “помаранчевий”: небо над Дубаєм стало чорним (Відео)

Через погіршення погоди та сильні зливи в Дубаї оголошено “помаранчевий” рівень тривоги.

Користувачі соціальних мереж діляться відеокадрами, на яких знято низьке, майже чорне небо над Дубаєм.

#Offtop über #Dubai, Himmel durch Sturm verdunkelt, Straßen überflutet – #KhaleejTimes Der Flug- und Schiffsverkehr wurde wegen des Regens eingestellt. Der öffentliche Nahverkehr wurde in einigen Gebieten eingestellt. pic.twitter.com/ylBnAqIqjt — Boris Alexander Beissner (@boris_beissner) March 9, 2024

“Через дощ було призупинено повітряне та морське сполучення. У деяких районах призупинено рух громадського транспорту”, – пишуть люди.

Влада міста повідомляє, що для боротьби з надзвичайною ситуацією було направлено групи реагування загальною чисельністю 2300 осіб з різних підрозділів, оснащених більш ніж 700 одиницями техніки.