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Рівень тривоги “помаранчевий”: небо над Дубаєм стало чорним (Відео)

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Рівень тривоги

Через погіршення погоди та сильні зливи в Дубаї оголошено “помаранчевий” рівень тривоги.

Користувачі соціальних мереж діляться відеокадрами, на яких знято низьке, майже чорне небо над Дубаєм.

“Через дощ було призупинено повітряне та морське сполучення. У деяких районах призупинено рух громадського транспорту”, – пишуть люди.

Влада міста повідомляє, що для боротьби з надзвичайною ситуацією було направлено групи реагування загальною чисельністю 2300 осіб з різних підрозділів, оснащених більш ніж 700 одиницями техніки.

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