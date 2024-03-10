Рівень тривоги “помаранчевий”: небо над Дубаєм стало чорним (Відео)

Через погіршення погоди та сильні зливи в Дубаї оголошено “помаранчевий” рівень тривоги.
Користувачі соціальних мереж діляться відеокадрами, на яких знято низьке, майже чорне небо над Дубаєм.
#Offtop über #Dubai, Himmel durch Sturm verdunkelt, Straßen überflutet – #KhaleejTimes
Der Flug- und Schiffsverkehr wurde wegen des Regens eingestellt. Der öffentliche Nahverkehr wurde in einigen Gebieten eingestellt. pic.twitter.com/ylBnAqIqjt
— Boris Alexander Beissner (@boris_beissner) March 9, 2024
“Через дощ було призупинено повітряне та морське сполучення. У деяких районах призупинено рух громадського транспорту”, – пишуть люди.
شوارع #دبي بعد حدوث فيضانات في البلاد#الامارات #رمضان_مبارك pic.twitter.com/iu5Q5hEt6B
— عبدالله بحنان 2 (@abdllhbhnan2) March 9, 2024
Влада міста повідомляє, що для боротьби з надзвичайною ситуацією було направлено групи реагування загальною чисельністю 2300 осіб з різних підрозділів, оснащених більш ніж 700 одиницями техніки.