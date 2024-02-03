Гастрономічний Дубай: рай для щирих любителів їжі

Дубай, відомий своїми дивовижними готелями, унікальними архітектурними шедеврами та жвавою торгівлею, останнім часом став значним гравцем на світовій гастрономічній арені. Пропонуючи різноманітний кулінарний досвід, місто відкриває для гурманів нескінченні епікурейські можливості.

В основі ресторанної культури Дубая є різноманітність. Прогулянка такими районами міста, як Al Quoz (Аль Куоз), дозволить познайомитися з кухнею з усіх куточків земної кулі: від аргентинського гриля до в’єтнамської вуличної їжі. Ресторани високої кухні готують страви різних країн з урахуванням місцевого шарму та колориту, наприклад, у меню деяких з них можна побачити французьку гастрономічну класику, приправлену дещицею ліванських кулінарних традицій, та багато всього незвичайно гармонійного.

Репутація Дубая як центру розкоші поширюється на ресторани. У місті десятки закладів celebrity chef та ресторанів, відмічених зірками Мішлен. Такі знамениті шеф-кухарі, як Гордон Рамзі, Нобу Мацухіса та Вініт Бхатія відкрили там кілька закладів. Відвідувачі можуть скуштувати кайсеки – японський обід із 8 страв, молекулярну гастрономію з арабськими нотками або фірмового синього омара від французького La Cantine du Faubourg, якого видобувають у Середземному морі.

Крім того, особливістю Дубая є розвинена культура кафе та популярність середземноморської кухні. Такі страви, як шаурма, левантійські мезе, а також м’ясне асорті (meat platter) є візитною карткою міста і їх обов’язково варто скуштувати в затишних ресторанчиках районів Дейра та Бур-Дубай. А такі арабські солодощі, як лукаймат і рисовий пудинг з квітковим ароматом, заслуговують на окрему кулінарну прощу в ці краї.

Суботній бранч це те, без чого не можна уявити Дубай. Серед величезної різноманітності ресторанів та кафе ви неодмінно знайдете заклад, кухня якого вам особливо припаде до душі: від класичних буфетів з вишуканим меню до більш доступних варіантів, але не менш смачних. Наприклад, на недорогий бранч можна відправитися в ресторан Atetlier M, розташований на даху комплексу Pier 7 в районі Dubai Marina з чудовими краєвидами на затоку та чудовою кухнею. Суботні бранчі починаються тут о 14:00 — ідеально для тих, хто воліє обідати пізніше, ніж звичайно. У списку фірмових страв — гедза з яловичиною вагою, різотто з трюфелями та лосось, приготований на повільному вогні. Бранч на висоті у прямому та переносному сенсі із захоплюючим видом на Бурдж-Халіфу можна спробувати у ресторані CE LA VI. Щедрі порції, жива музика, відмінний сервіс та чудові враження гарантовані, особливо якщо розташуватись на терасі. В історичному районі Al Seef на суботні бранчі відкрито Skafos, широке меню ресторану включає свіжі закуски мезе, смачні гіроси та інші традиційні середземноморські страви. На бранч можна відправитися в будь-який район міста, вам залишається лише обрати потрібний ресторан.

Якщо ви плануєте сімейну трапезу, у вас є багато альтернатив. Багато ресторанів Дубая пропонують спеціальне дитяче меню, що полегшує завдання батькам. Крім того, деякі ресторани пропонують безкоштовні вечері для дітей молодшого віку, тому при виборі ресторану рекомендуємо враховувати і цей приємний нюанс. Якщо ви хочете весело провести час з дітьми, варто відвідати ресторанний комплекс Wavehouse на курорті Atlantis, The Palm. Тут можна зіграти партію в пінг-понг, спробувати свої сили в боулінг-клубі та навіть зайнятися серфінгом на свіжому повітрі у басейні зі штучними хвилями. Для малюків обладнано м’яку ігрову зону.

Смачно поїсти всією родиною можна у затишному ресторані азіатської кухні Noodle House. Там є дитяче меню у трьох варіантах: локшина, кацу та темпура. Кожне з них являє собою повноцінний обід, наприклад, обід кацу включає шашлик з курки по-малайзійськи, кацу з курки, жасминовий рис, арахісовий соус і банани на десерт. Діти можуть вибирати, як його є: паличками, руками чи ложкою. У ресторані The Scene в районі Дубаї Марина пропонують страви англійської кухні. У ресторані The Scene Dubai Marina діти до 12 років так само як і в Noodle House, можуть їсти безкоштовно з дитячого меню за умови, що дорослі замовляють страви з основного. Це робить цей ресторан чудовим місцем для сімейного обіду, особливо якщо ви зупинилися неподалік.

На окрему згадку заслуговує Chinatown, який відкрився на першому поверсі ТРЦ Dubai Mall навпроти льодової ковзанки Dubai Ice Rink. На території Chinatown, кожна деталь інтер’єру якого відтворює вигляд китайського кварталу, розташувалося безліч китайських ресторанів, що пропонують автентичні страви — від традиційного дім-сам до “полум’яної” сичуаньської кухні. Серед відомих закладів – ресторан китайської мережі Haidilao та філія знаменитого сінгапурського фудкорту Hawker Chan. Крім того, Chinatown має фірмовий магазин технологічного гіганта Xiaomi, NFT-галерея, магазини роздрібної торгівлі і навіть спа-салон.

Щоб скинути зайві калорії після рясної їжі, відвідувачі можуть погуляти пляжами Дубая та набережними, наприклад, від Дубай Марини до Пальми. Або пошопитися в десятках критих торгових центрів та традиційних ринках, де поруч із прянощами та золотом можна знайти безліч сувенірів. Ресторанна сцена Дубая увібрала сутність цього мегаполісу: різноманітність, розкіш, традиції у поєднанні з сучасністю світового рівня. Дубай просто повинен відвідати кожен мандрівник та гурман.