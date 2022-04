Дубайська поліція оголосила про випуск першої NFT-колекції, до якої увійшли 150 безкоштовних незмінних токенів. Колекція символізує цінності інновацій, безпеки та комунікації.

Стати власниками цифрових активів можуть як жителі країни, так і іноземці, які проживають за межами Об’єднаних Арабських Еміратів. Ними можна поділитися з друзями та на сторінках у соціальних мережах.

Незамінні токени побудовані на блокчейні, їх не можна підробити або скопіювати. Ці цифрові активи містять інформацію про свого творця та власника.

Поліція Дубая стала першим державним відомством в ОАЕ, яке випустило цифрові активи, і першою поліцейською організацією у світі, яка здійснила цю ініціативу.

Tренд NFT – унікальна комбінація мистецтва, технологій та комерції – увірвався в масову свідомість, практично змістивши фокус із пандемією, гіперінфляцією та вакцинацією. Нові гравці з’являються у цьому сегменті щодня.

За даними DappRadar, тільки в 2022 році обсяг торгів NFT перевищить US$ 24 млрд (проти US$ 100 млн минулого року), а до 2025 року індустрія зросте до US$ 80 млрд.

Незамінним токеном може стати будь-який цифровий актив – від зображення, відеоролика, музичної композиції до твіту або короткого текстового повідомлення. NFT будуть використовуватися як будівельні блоки в наступній ітерації Інтернету, званої Web 3.0 або Web3.