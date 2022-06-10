Бурдж-Халіфа став найпопулярнішою пам’яткою на Близькому Сході

Дубайський хмарочос Бурдж-Халіфа є найбільш відвідуваною культовою пам’яткою сервісу Google Street View на Близькому Сході та Північній Африці. Напередодні Google оголосив топ-10 місць у регіоні з найбільшою кількістю переглядів користувачами у режимі панорами за останній рік.

Найпопулярнішими пам’ятками на Близькому Сході та в Північній Африці стали:

Хмарочос Бурдж-Халіфа, ОАЕ

Головна святиня ісламу Кааба, Саудівська Аравія

Некрополь Гізи, Єгипет

Мечеть Аль-Харам, Саудівська Аравія

Велика піраміда Гізи (Піраміда Хеопса), Єгипет

Аль-Масджид ан-Набаві (Мечеть Пророка), Саудівська Аравія

Готель Бурдж-Аль-Араб (готель «Парус»), ОАЕ

Скульптура Великий Сфінкс Гізи, Єгипет

Дубайський фонтан (музичний фонтан у Дубаї), ОАЕ

Міжнародний аеропорт Дубаї, ОАЕ

Street View пропонує користувачам панорамні зображення вулиць у різних країнах світу, дозволяючи людям знайомитися з ними прямо зі свого комп’ютера чи телефону. Google використовує зображення За допомогою 360-градусних панорам Street View можна відкривати нові пам’ятки, не виходячи з дому, у тому числі, на Близькому Сході та в Північній Африці.

Street View був вперше запущений у регіоні, а точніше, в ОАЕ у 2013 році. Сьогодні сервіс доступний в Йорданії, Тунісі, ОАЕ та інших країнах. Піраміди Мерое в Судані – один із останніх проектів Street View.

У всьому світі за останні 15 років спеціальні автомобілі, обладнані для фотозйомки, проїхали понад 10 мільйонів кілометрів — це відстань, яка в 400 разів більша за екватор, — і зібрали понад 220 мільярдів зображень. У Google Street View можна побачити історичні зображення деяких з цих місць, і як вони змінювалися з часом.