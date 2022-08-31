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Авіакомпанію Emirates рекламуватиме гусак Джеррі

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
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Авіакомпанію Emirates рекламуватиме гусак Джеррі

Після того, як у рекламі авіакомпанії «Emirates» засвітилися Дженніфер Еністон і Джеремі Кларксон, бренд вирішив залучити нового персонажа. Ним стане Gerry the Goose – гусак Джеррі, який вирішив піти відомій філософії авіакомпанії Fly Better («літати краще»).

Авіакомпанію Emirates рекламуватиме гусак Джеррі

З вересня на ТБ та в інтернеті можна буде побачити ролик про задоволений гус Джеррі, який насолоджується інформаційно-розважальною системою на борту, а також меню та комфортними кріслами.

Gerry the Goose є досвідченим мандрівником, який знає, що і куди він хоче. У той же час він твердо впевнений, що подорож має бути стильною в оточенні розкоші та комфорту. Подивившись за ним, ми впевнені, що наступного разу друзі Джеррі оберуть комфортний політ Fly Better з Emirates, — зазначає Річард Біллінгтон, старший віце-президент авіакомпанії з маркетингу та бренду.

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