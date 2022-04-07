Україна: Під двома будинками, що обрушилися, у Бородянці знайшли 26 тел

Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова повідомила сьогодні, що 26 тіл було виявлено під двома будинками в місті Бородянка Київської області, які обшукувалися українською владою після виведення звідти російських сил, повідомляє БТА.

На прес-конференції Венедиктова не сказала, чи встановлена причина смерті, але звинуватила російські сили в завданні авіаударів по місту перед його захопленням.

Евакуаційні потяги для населення сходу України сьогодні заблоковані ударами Росії по єдиній залізничній гілці, що залишилася під контролем України, повідомив директор Укрзалізниці Олександр Камишин.

«Противник завдав ударів з повітря по залізничній гілці на станцію Луганська, по гілці з Донецька. Це єдиний виїзний залізничний маршрут із таких міст, як Слов’янськ, Краматорськ та Лиман, який знаходиться під контролем України», – написав представник Telegram.

Сьогодні ця лінія є “маршрутом виживання десятків тисяч наших співгромадян”. За його словами, у Слов’янську та Краматорську заблоковано три потяги.

“Чекаємо закінчення обстрілу для з’ясування ситуації. Пасажирів із заблокованих поїздів переводять на станції до цього з’ясування”, – написав він.

Українська влада закликає населення підконтрольних йому східних областей якнайшвидше евакуюватися, прогнозуючи масований наступ туди російських військ.

Губернатор Луганської області Сергій Гайдай сьогодні попередив, що це останній шанс, оскільки росіяни відрізали всі можливі шляхи виходу.