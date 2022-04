The New York Times створила карту вбивств у Бучі мирних жителів

Американська газета The New York Times створила карту вбивств мирних жителів російськими солдатами в Бучі і розповіла історії деяких з них. Карта була опублікована на сторінці газети у Твіттері.

Журналісти зазначили, що вони побували у Бучі та сфотографували тіла тисяч людей на місцях їхньої загибелі – у будинках, у лісі, на парковці тощо. Понад 100 мішків трупів сфотографували у братській могилі на міському кладовищі.

На карті є таблички з короткою історією загиблих, наприклад, “чоловік, який вийшов за хлібом”, “син, застрелений поруч із батьком”, “шість загиблих у будинку для людей похилого віку”, “чотири члени сім’ї серед шести жертв”.

Місцеві жителі кажуть, що росіяни розпочали кампанію терору, коли їх наступ на Київ припинився.

Факти свідчать, що російські війська вбивали безрозсудно і іноді садистськи, частково з помсти.

Видання зазначає, що російські війська створили базу за місцевою школою і розмістили снайпера в висотній будівлі, що будується. З 5 березня снайпер почав стріляти по всіх, хто рухався на південь від школи, особливо на Яблонській вулиці, яка стала одним із найбільш смертоносних місць у місті.

The New York Times documented the bodies of almost three dozen people where they were killed in Bucha — in their homes, in the woods, in a vacant parking lot — and learned the story behind many of their deaths. Read more: https://t.co/UfJBpaoiY9 pic.twitter.com/PdPPrMi1G6

