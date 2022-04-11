Скотство Росії не закінчилося в Бучі: Виявлено ще одне масове поховання під Києвом

Братську могилу з тілами вбитих російськими військовими мирних жителів виявлено в селі Бузова під Києвом, повідомив радник голови МВС України Антон Геращенко. Росіяни вбили не менше 50 мешканців цього села.

«На звільнених територіях Київської області досі знаходять свідчення жорстокості росіян щодо мирного населення», – написав Геращенко у Telegram.

Росіяни вбили понад тисячу мирних жителів на Київщині

“Очевидці повідомили, що біля братської могили в Бузовій стоїть машина, в якій живцем згорів 17-річний підліток, а у жінки, яка також знаходилася в ній, немає половини її тіла”, – сказав радник начальника МВС.

Він додав, що, за даними місцевої влади, щонайменше 50 жителів села було вбито окупантами.

Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова повідомила, що на сьогоднішній день у Київській області знайдено тіла 1222 мирних жителів, убитих російськими окупантами.

Злочин у Бучі

Світ потрясла різанина мирних жителів у Бучі під Києвом, яку минулої п’ятниці звільнили українські війська. З наступного дня представники української влади та ЗМІ повідомили про виявлення численних тіл мирних жителів, убитих росіянами, які раніше окупували місто. На деяких жертвах, знайдених не лише у Бучі, а й у інших місцях під Києвом, були сліди тортур.

Згідно з висновками, 320 мирних жителів було вбито у Бучі під час російської окупації. До вторгнення Росії в Україну, яке розпочалося 24 лютого, у місті проживало 36 тисяч людей.