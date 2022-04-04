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Україна

Геноцид чи інсценування: Десятки розстріляних мирних жителів, українки з шокуючими історіями

Євгеній Подольський

Київ звинуватив Росію у геноциді після розстрілу десятків мирних жителів у Бучі. Москва це категорично заперечує.

Наче кадр із фільму жахів – так виглядає Київщина після відходу російських військ. За даними української влади, наразі виявлено не менше 400 жертв серед цивільного населення. Проте число, ймовірно, буде набагато більшим, але пошук утруднений через міни, встановлені на дорогах у цьому районі.

Багато місцевих жителів досі зникли безвісти.

“Мали дні за днями, а чоловіка немає. Я подала сигнал у Червоний Хрест. Мій друг сказав мені, що два тіла лежали через кілька вулиць. Коли я пішла, я впізнала його черевиками та штанами”, – сказала українка.

“Мені дуже страшно. Двічі повертаюся зі смерті. Куля вибила мені вікно, уламки потрапили в мене. Якийсь жах. Я боюся за життя своїх дітей”, – сказала інша жінка.
Лідери Європейського союзу та НАТО засудили загибель мирних жителів та закликали до відповідальності та розслідування військових злочинів. Росія назвала фотографії жертв фейком.

Президент України Володимир Зеленський назвав вторгнення Росії до його країни катуванням для всієї нації. І сказав, що народ України не хоче бути поневоленим Росією, і в результаті зазнає знищення.

Водночас Одесою продовжуються авіаудари. Російська армія знищила нафтову базу.

Серед барикад із мішків із піском упав на коліна український солдат і запропонував своїй коханій вийти заміж, адже навіть у важкі часи кожному потрібно трохи кохання та світла у житті. У метро Харкова одружилася закохана пара.

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