Двоповерхові спальні місця почнуть пропонувати авіапасажирам економ-класу

У Новій Зеландії планують запровадити двоповерхові спальні місця для пасажирів економ-класу — за окрему плату туристи зможуть подорожувати, як “сусіди з місцями класом вище”.

За інформацією New York Post, новою послугою можуть користуватися пасажири авіалінії Air New Zealand.

“Жодна авіакомпанія у світі не пропонує пасажирам економ-класу повноцінні ліжка. Новозеландські авіалінії вирішили це змінити і розробили унікальний задум Skynest. Концепцію тестували п’ять років. Перші рейси з двоярусними ліжками заплановані вже на вересень 2024 року”, – пише видання.

“Згідно з нашим дослідженням сон є ключовим фактором в обслуговуванні клієнтів”, – сказала в інтерв’ю Washington Post Лінн Гераті, директор з роботи з клієнтами Air New Zealand.

Капсули для сну встановлять Boeing 787-9 Dreamliner: вони будуть доповненням до звичайних сидінь. Два ряди по три ліжка розташують між салонами преміум-економ- та економ-класу. Кожне ліжко буде укомплектоване подушками, постільною білизною, берушами, лампою для читання, USB-портом та вентиляційним отвором.

“У більшості людей БДГ або сон зі швидким рухом очей (фаза сну, під час якої сняться сновидіння) триває 90 хвилин. Таким чином, чотиригодинний блок дозволяє їм пройти два цикли швидкого сну, дає час підбадьоритися і отямитися”, – додають у ЗМІ.

За словами Гераті, точна вартість послуги ще не визначена.

“Скоріше за все, ціна ліжка не перевищуватиме 400-500 доларів”, – припустила директор з роботи з клієнтами.