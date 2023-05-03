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НорвегіяТуризм

У Норвегії відкрили найдовший пішохідний тунель у світі

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Норвегії відкрили найдовший пішохідний тунель у світі

Найдовший пішохідний та велотуннель у світі тепер у норвезькому Бергені. Його почали будувати ще 2019-го, завершили лише зараз.

Тунель вирішили зробити через розширення трамвайної лінії у місті. Влада також сподівається, що він дозволить зменшити трафік у місті та скоротити викиди. Тунель тягнеться на три кілометри та об’єднує два житлові райони. Пройти його можна за 40 хвилин, проїхати байком – за 10.

Там немає вікон і мало сонячного світла, але всюди – арт-інсталяції та світильники. Є зупинки для відпочинку. Додатково – камери спостереження та телефони екстрених служб.

Працює тунель щоденно з 5:30 до 23:30.

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