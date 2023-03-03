Названо найбезпечніші країни Європи

Сервіс Gamblino опублікував дослідження, в якому назвав найбезпечніші країни Європи. У топі опинилися Швейцарія, Ісландія та Норвегія.
Для підготовки рейтингу всі європейські країни вивчали за дев’ятьма показниками, пов’язаними з безпекою. Серед них кількість нападів, вбивств, смертей на дорогах, ризик стихійного лиха та інші.
За результатами найвищий бал отримала Швейцарія.
Десятка лідерів виглядає так:
1. Швейцарія
2. Ісландія
3. Норвегія
4. Данія
5. Люксембург
6. Фінляндія
7. Ірландія
8. Нідерланди
9. Австрія
10. Швеція
Останні дві країни у рейтингу – Україна та Росія.