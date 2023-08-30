Байдужість до багатства. П’ять разючих звичок норвежців

З першого погляду норвежці видаються звичайними людьми: ввічливими, стриманими, модно одягненими. Однак при найближчому розгляді можна виявити, що їхнє життя керується несподіваними правилами. Розглянемо п’ять найцікавіших.

Особистий простір – святий

У Норвегії вважається неприйнятним розмовляти з незнайомцями без вагомої причини у парках, громадському транспорті, магазинах чи сідати поряд із незнайомцем в автобусі, навіть якщо він переповнений. Також неприємно здивуються, якщо ви раптово заглянете у гості без дзвінка, пояснивши це “я поблизу вирішив заскочити”. І приховувати це заради ввічливості вони не стануть: типовий норвежець у такій ситуації, мабуть, чемно пояснить, що він зайнятий, і зачинить перед вами двері.

Робота починається раніше звичайного

Норвежці слідують ідеї, що їхній обов’язок – максимально приносити користь суспільству. Саме тому місцеві жителі прагнуть знайти роботу одразу після закінчення університету, молоді матері перебувають у декретній відпустці не більше року, і навіть щоб отримати допомогу з безробіття, претендент має виконати одну з головних умов – активно шукати роботу.

Робочий день у Норвегії розпочинається о 8:00. При цьому тривалість робочого тижня коротша за стандартну – всього 37,5 годин.

Оселедець у лугу та “втомлена” тріска

Складно зрозуміти, як можна полюбити такі продукти і навіть вважати їх делікатесами, але дійсність виявляється невблаганною. Норвежці, які бажають здивувати дорогого іноземного гостя, обов’язково запропонують йому спробувати “сюрстреммінг” (ферментований, можна сказати сквашений, якщо не сказати “прокислий”, оселедець) і “лютефіск” (сушену тріску, сильно замочену в лугу) – і самі з задоволенням приєднаються.

Дітей годують фастфудом і залишають спати на морозі

Звичайне меню в дитячих садках – різноманітні бутерброди. При цьому діти можуть самостійно “збирати” бутерброди із запропонованих інгредієнтів: хліба, сиру, соусу, ікри, ковбаси, рибних паличок, яєць. Гаряче подають у садах раз на тиждень. Вдома також частіше віддають перевагу легким закускам, особливо вранці і ввечері. Сендвічі беруть із собою на прогулянки, на прогулянки, на роботу.

Для дітей із пелюшок звичайним стало спати вдень на вулиці за будь-якої погоди. Холодно? Сніг? Дощ? Це не проблема. Загорнули тепліше, одягли дощовик на візок – це навіть корисно. Хоча з віком від такого денного сну відмовляються.

Захопила природа

Основна пристрасть норвежців – природа, і наголошувати на її важливості вони звикли щотижня. Тому у вихідні місцеві міста стають практично порожніми. Норвежці замикають свої квартири на ключ, беруть дітей, батьків, вудки, їжу та вирушають на дикі місця, подалі від міської метушні, ближче до вологості, незручностей та природної краси. Таке проведення часу вважається нормою. Решта – це відхилення, які можуть викликати невдоволення суспільства.

Незахопленість розкішшю

У цій країні не заведено виділятися. Тому розкішних особняків, дорогих суперкарів, розкішних інтер’єрів та навмисного показу коштовностей тут практично немає. Тут віддають перевагу велосипедам, акценту на невимушений стиль в одязі і добре відомий світові стриманий скандинавський дизайн в інтер’єрах – і це при тому, що зарплати в Норвегії перевищують середні європейські показники.