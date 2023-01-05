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LifeStyleНімеччина

Пошта Німеччини отримала останню в історії телеграму перед Новим роком

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Пошта Німеччини отримала останню в історії телеграму перед Новим роком

Як повідомляє телеканал ZDF, пошта Німеччини 31 грудня прийняла останню у своїй історії телеграму.

У компанії заявили, що Deutsche Post припиняє відправку телеграм 31 грудня 2022 у зв’язку з падінням попиту в суспільстві на такий спосіб передачі інформації. Телеграми стали досить дорогими — середніх розмірів телеграма обсягом 160 знаків коштує приблизно 13 євро.

Ще одна причина відмови — відносно довга, за сучасними мірками, шлях до адресата. Зазвичай телеграма доставляється протягом доби, тоді як лист, що надсилається електронною поштою, або повідомлення в месенджері надходить до адресата миттєво.

Вважається, що історія телеграм почалася 1844 року, коли американець Семюел Морзе відправив першу у світі депешу телеграфом. Її текст говорив: «Дивні діла твої, Господи».

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