Пошта Німеччини отримала останню в історії телеграму перед Новим роком

Як повідомляє телеканал ZDF, пошта Німеччини 31 грудня прийняла останню у своїй історії телеграму.

У компанії заявили, що Deutsche Post припиняє відправку телеграм 31 грудня 2022 у зв’язку з падінням попиту в суспільстві на такий спосіб передачі інформації. Телеграми стали досить дорогими — середніх розмірів телеграма обсягом 160 знаків коштує приблизно 13 євро.

Ще одна причина відмови — відносно довга, за сучасними мірками, шлях до адресата. Зазвичай телеграма доставляється протягом доби, тоді як лист, що надсилається електронною поштою, або повідомлення в месенджері надходить до адресата миттєво.

Вважається, що історія телеграм почалася 1844 року, коли американець Семюел Морзе відправив першу у світі депешу телеграфом. Її текст говорив: «Дивні діла твої, Господи».