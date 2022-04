Німецький політолог: Росія планувала геноцид після взяття Києва

“Росія планувала взяти Київ за три дні. Російська армія закупила 45 тисяч мішків для трупів та привезла мобільні крематорії. Я впевнений, що в Україні планувалися масові розстріли”, – написав у Twitter німецький політолог Сергій Сумлінний.

Як підкреслює політолог, ще 2021 року російська влада прийняла документ про підготовку до створення братських могил прямо з часів Другої світової війни. Документ «Державний технічний стандарт на розкопки та утримання братських поховань в умовах війни» був прийнятий у вересні минулого року та набув чинності з 1 лютого 2022 року.

In September 2021, Russia has adopted a state technical standard for digging and maintaining mass graves amid wartime. It took effect on Feb 1st 2022.https://t.co/PLntnnY8ir pic.twitter.com/M2X7Otq95w — Sergej Sumlenny (@sumlenny) April 2, 2022

Жахливість геноциду

Сумлінний продовжує, посилаючись на експертів, що розмір братських могил, передбачений новим російським технічним стандартом, «мислимо лише у разі ядерної війни чи пандемії». «Схоже, що масові поховання було передбачено і для українців, бо 26 лютого росіяни опублікували офіційну статтю під назвою «Перемога», — пише політолог.

Політолог стверджує, що це інструкція, де описується, як поховати 1000 людей протягом трьох днів з початку війни. Команда людей, відповідальних за створення масових поховань, складатиметься з 16 осіб. Рекомендуються тракторні бульдозери, а для всього потрібно вирити котлован, підготувати тіла та закопати їх у два ряди.

Пропаганда

«Схоже, що Росія запланувала швидку окупацію країни, окупацію України та геноцид, у тому числі масові розстріли урядовців, мирних жителів, художників, інтелігенції тощо. Це був би найбільший геноцид з часів Другої світової війни», пише Сергій Суменний.

For understanding: here are details from the Russian State technical standard for mass graves, it describes with plans and pictures, how the grave should be dug+isolated, how corpses should be covered with chemicals and how the full grave should be trumped by a heavy bulldozer. pic.twitter.com/6GLgE6VCX2 — Sergej Sumlenny (@sumlenny) April 2, 2022

До повідомлення він прикріпив зображення плану створення масових поховань.

Насамкінець політолог зазначає, що «26 лютого, через 4 дні після запланованої атаки (22 лютого) та через 2 дні після реальної атаки, найбільший державний портал Росії РІА Новини (явно помилково) опублікував статтю про перемогу над Україною та остаточне вирішення українського питання.

Don’t forget: on Feb 26th, 4 days after the planned attack on 22/02/22 (and 2 days after the real attack) Russia’s biggest state outlet RIA published (clearly out of mistake) an article about the victory over Ukraine and the final “solution of Ukrainian question” by this war. pic.twitter.com/g2rS1hzkhE — Sergej Sumlenny (@sumlenny) April 2, 2022

Свою посаду він закінчує словами: «Тому не дивно, що українці не раді слухати німецькі поради капітулювати та рятувати життя».